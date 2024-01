Va all'Atalanta il primo match del sabato di campionato: al 33' Miranchuk sblocca la partita su assist di De Ketelaere, che poi sforna il passaggio decisivo anche per il 2-0 di Scamacca, con un destro forte e in diagonale. Succede tutto nel primo tempo. Gasperini (per ora e in attesa delle altre partite) è quarto da solo, sempre a 18 Cioffi

