Il sabato di Serie A si chiude con il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Thiago Motta (squalificato, in panchina Hugeux) conferma quasi in toto l'11 di San Siro, con l'unica novità rappresentata dal ritorno di Posch dopo la squalifica. In avanti il tridente Fabbian-Ferguson-Urbanski alle spalle di Zirkzee. Dionisi sorprende e punta su Volpato, Bajrami e Laurienté a supporto di Pinamonti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD