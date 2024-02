L'allenatore del Frosinone conferma per 10/11 la squadra di Verona: l'unico cambio è il ritorno del titolare Mazzitelli al posto di Bourabia. Harroui gioca a centrocampo con Seck confermato nel tridente insieme a Soulè e Kaio Jorge. L'emergenza terzini non rientra mai: Zortea, Marchizza e Oyono sono out, Lirola e Valeri disponibili solo per la panchina. Gelli e Brescianini ancora adattati, in mezzo Okoli-Romagnoli