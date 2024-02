Un pareggio che da continuità per Empoli e Genoa che al Castellani non vanno oltre lo 0-0 al termine di una sfida equilibrata. Gli azzurri tengono il pallino del gioco in mano per gran parte del match e sfiorano la rete con Cambiaghi che colpisce il palo. I rossoblù, però, escono fuori nel finale e vanno vicini al gol con Spence prima e Gudmundsson poi. Espulso De Winter a due minuti dalla fine per doppio giallo

