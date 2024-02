Come a Udine, il Milan vince in trasferta in rimonta nei minuti finali. A Frosinone i rossoneri segnano per primi con un colpo di testa di Giroud, ma si lasciano riprendere dal rigore di Soulé (decimo gol in Serie A) e dal tiro nella ripresa di Mazzitelli: colpevole Maignan. Il contro-sorpasso arriva con il primo gol in Serie A di Gabbia su sponda di Giroud e sulla girata da pochi passi di Jovic, entrato da un minuto in campo. Rossoneri a -5 dall'Inter capolista (con due partite in più)

