Al Benito Stirpe il Milan vince una partita rocambolesca contro il Frosinone: decisivo il gol di Jovic, che dopo Giroud è il migliore dei rossoneri. Buona partita anche per Pulisic, Gabbia e Bennacer. Sufficienza per Leao. I peggiori sono Maignan e Calabria. Nel Frosinone bene Soulé e Mazzitelli, mentre non è sufficiente la prestazione di Kaio Jorge

Le pagelle di Botti

FROSINONE-MILAN, LA CRONACA DELLA PARTITA

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT