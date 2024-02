A pochi minuti dal fischio d'inizio, le parole dell'allenatore dell'Udinese: "Zemura e Ehizibue li ho visti meglio degli altri in settimana ed è per questo che giocano. Le prestazioni dei ragazzi e l'atteggiamento non sono mai mancati. La nostra è una maratona, vince chi crede nel lavoro. Oggi dobbiamo giocare con rabbia, cattiveria e determinazione. Per molti ragazzi questa può essere una vetrina ma non siamo qui per scambiare le magliette o fare il circo"