Spareggio , scontro diretto, partita delicata. Chiamatela come preferite ma Salernitana-Empoli , che apre la giornata numero 24 di serie A, ha tutti i connotati del match da non sbagliare. Inzaghi ha aggiunto Manolas alla schiera di nuovi arrivi portati dal mercato. Sul campo del Torino hanno ben figurato tutto ma stasera sarà un altro tipo di partita. Nicola ha portato entusiasmo e punti dal suo arrivo: vittoria con il Monza e pareggi con Juventus e Genoa. Da ex osannato conosce la forza dell'ambiente che troverà ma sa di avere a disposizione la chance di colpire in modo forse decisivo una diretta concorrente

Solo la vittoria. Inzaghi è stato chiaro in questa vigilia con i suoi. Rispetto alla gara pareggiata contro il Torino torna dal primo minuto Dia . In difesa conferma per Boateng mentre su Manolas Inzaghi ha parlato così: "Ringrazio il presidente e il direttore per il sacrificio che hanno fatto, prendere un giocatore del genere è importantissimo. Lo porterei già in panchina, gli chiederò disponibilità". Torna disponibile dopo la Coppa d'Africa anche Coulibaly

Empoli, fuori Walukiewicz Nicola conferma il 3-4-2-1

In casa azzurra si andrà avanti con il 3-4-2-1 e la formazione iniziale non dovrebbe discostarsi di molto dalle ultime viste in partenza di gara. C’è da sostituire lo squalificato Walukiewicz, e la scelta ricadrà su uno tra Bereszynski e Cacace. Il polacco sembra essere in vantaggio, con quindi Gyasi ad agire a destra. Non dovrebbe cambiare niente per la altre posizioni con il dubbio in avanti tra Cerri e Niang. Nicola torna da ex: "I tifosi sono fondamentali perché caricano le squadre, così come avviene in ogni stadio, ma mi aspetto che la nostra squadra abbia le capacità per esprimere il suo gioco".

EMPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Caprile; Ismajli, Bereszynski, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola