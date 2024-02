Probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

Gasperini cambia un solo giocatore rispetto al match di Genova con il ritorno di Ederson dopo la squalifica. Ballottaggio sulla trequarti, invece, per Dionisi tra Bajrami e Volpato.

Si chiuderà a Bergamo il sabato della 25^ giornata di Serie A con l'Atalanta di Gasperini che ospiterà il Sassuolo. Due formazioni che vivono momenti opposti. Da una parte i nerazzurri, quarti in classifica, viaggiano a vele spiegate, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato e imbattuti da sei match. Dall'altra i neroverdi, quartultimi, che hanno vinto solo una delle ultime 10 partite giocate. L'incontro è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Atalanta: torna Ederson, out Lookman Una buona e una cattiva notizia per Gasperini. La notizia positiva è il ritorno di Ederson dopo la squalifica con il Genoa; la brutta è l'assenza di Lookman, tornato a Bergamo con una distorsione alla caviglia rimediata in Coppa d'Africa. Rispetto alla formazione vista a Marassi dovrebbe esserci un solo cambio con Ederson in mediana al posto di Pasalic. Confermata la coppia d'attacco De Ketelaere-Scamacca supportata da Koopmeiners. leggi anche Muriel saluta la A: è il re dei gol dalla panchina

ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All.: Gasperini

Sassuolo: assente Erlic, ballottaggio Bajrami-Volpato Assenza in difesa per Dionisi che dovrà fare a meno di Erlic per un problema muscolare: pronto Ruan Tressoldi al fianco di uno tra Ferrari e Viti. La buona notizia, di contro, è il recupero di Volpato, in ballottaggio sulla trequarti con Bajrami per completare il tridente insieme a Thorstvedt e Laurientè alle spalle di Pinamonti. A centrocampo torna Boloca dopo la squalifica contro il Torino, ma potrebbe essere confermato Lipani con Matheus Henrique. leggi anche La classifica marcatori di Serie A

SASSUOLO (4-2-3-1) la probabile formazione: Consigli; Pedersen, Ruan, Ferrari, Doig; Henrique, Lipani; Bajrami, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. All.: Dionisi