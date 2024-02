Quanto costa mediamente andare allo stadio per un tifoso? Un report della Uefa – visionato in anteprima da "Calcio e Finanza" – ha risposto a questa domanda, stilando la classifica dei club europei più costosi da seguire. La Juventus è l’unica italiana in top 10 con una media di 60 euro a biglietto. Nessuno in Europa spende come i tifosi del Psg al Parco dei Principi

LA CLASSIFICA