Così il direttore sportivo del Napoli: "Nel nostro mondo siamo sempre tutti in discussione, però Mazzarri gode della nostra fiducia. Certe strategie sono legate ai risultati, però mi sento di dire che Mazzarri ha la fiducia di tutte le componenti societarie. Può vivere con tranquillità tutte le sue gare. Osimhen? A lui non piace perdere nemmeno le partitelle in allenamento. Mette sempre il massimo impegno: ecco perché non abbiamo dubbi sulle sue motivazioni. Zielinski ha fatto altre scelte che abbiamo provato ad evitare facendo diverse offerte. Ma anche in passato abbiamo avuto giocatori in scadenza che hanno onorato il contratto fino alla fine. Sono sicuro sarà così anche per lui"