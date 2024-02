Dominio a San Siro della squadra di Inzaghi, che infila la sesta vittoria consecutiva e si porta momentaneamente a +10 sulla Juventus (impegnata sabato a Verona). Subito il palo di Thuram e la traversa di Barella, ma in due minuti colpiscono Thuram (che va in doppia cifra) e Lautaro che supera Icardi nella storia dei bomber nerazzurri. A segno anche Dumfries. Ripresa in controllo per l'Inter: i big rifiatano verso l'Atletico Madrid, debutta Buchanan e Arnautovic la chiude

PAGELLE - CLASSIFICA