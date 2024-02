Finisce 4-0 a San Siro tra Inter e Salernitana. Subito a segno Thuram e Lautaro, ma il migliore è Calhanoglu, che merita 7, così come Dumfries, Carlos Augusto e Arnautovic, autori degli altri due gol nerazzurri. Nella nuova Salernitana di Liverani non si salva nessuno: i peggiori sono Candreva e Dia. Le pagelle del telecronista di Sky Sport per questa partita: tutti i voti di Riccardo Gentile

INTER-SALERNITANA, HIGHLIGHTS

