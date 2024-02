La sfida del Gewiss Stadium chiude il sabato della 25^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Atalanta e Sassuolo. Gasperini ritrova Ederson a centrocampo con Pasalic dal 1'. Koopmeiner e Miranchuk alle spalle di CDK. Dionisi con Lipani a metà campo. Pinamonti punta centrale. Bajrami, Thorstvedt e Laurienté alle spalle. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD