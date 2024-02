Un pareggio tra i fischi per gli azzurri, che riprendono il Genoa al 90' e si fanno agganciare dal Torino al 9° posto in classifica. Ci provano subito Kvaratskhelia e Anguissa, attento Meret due volte su Retegui. In avvio di ripresa la sblocca Frendrup. Anguissa a centimetri dal pareggio, lo trova Ngonge in girata nel finale di partita. Il Napoli mercoledì ospiterà il Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions

PAGELLE - CLASSIFICA