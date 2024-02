Tre punti importanti per il Genoa che a Marassi vince 2-0 contro l'Udinese grazie a una splendida rovesciata di Retegui e a un colpo di testa di Bani. Bianconeri in 10 per tutto il secondo tempo a causa di un doppio giallo rimediato da Kristensen al 48'; nel finale annullato un gol a Lucca. La squadra di Gilardino raggiunge quota 33 punti, mentre i ragazzi di Cioffi restano in piena zona retrocessione con 3 lunghezze di margine sul terzultimo posto

CLASSIFICA - PAGELLE