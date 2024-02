Quinta sconfitta nelle ultime 6 partite per la squadra di Dionisi, battuta 3-2 al Mapei Stadium nello scontro salvezza. Neroverdi terzultimi (col Verona) a -5 dall'Empoli di Nicola, ancora imbattuto in azzurro. La sblocca in avvio Luperto, annullato il raddoppio di Maleh. Pericolosi Ferrari e Pinamonti che, dopo il doppio errore dal dischetto con l'Atalanta, pareggia su rigore dopo l'intervallo. Altro penalty trasformato da Niang, rimedia Ferrari di testa ma al 94' la decide Bastoni

