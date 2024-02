Dopo la bella vittoria casalinga contro il Milan, il Monza di Palladino si ripete anche in trasferta battendo per 2-0 la Salernitana. All’Arechi sono di Maldini e Pessina le reti decisive per i lombardi che salgono così a quota 36 punti. Restano 13, invece, quelli dei campani sempre più ultimi in classifica. Secondo ko in altrettanti incontri per Liverani da quando è subentrato a Pippo Inzaghi sulla panchina granata