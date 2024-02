Nulla da fare per Liverani che dopo il ko di San Siro contro l'Inter non riesce a risollevarsi in casa contro il Monza. All'Arechi arriva un'altra sconfitta per la Salernitana che vede allontanarsi l'obiettivo salvezza. Successo meritato per i lombardi che colpiscono un palo al 2' con Djuric e sbattono poi contro un grande Ochoa prima di sbloccare la partita con Maldini nella ripresa e chiuderla con Pessina a pochi minuti dal termine

