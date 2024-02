Dopo il pareggio al "Maradona" contro il Napoli, il Genoa torna a conquistare i 3 punti battendo 2-0 l'Udinese. Al "Ferraris" decisivi Retegui, con una splendida rovesciata, e Bani con un colpo di testa. I rossoblù salgono a quota 33 in classifica portandosi momentaneamente a +13 dalla zona retrocessione. Restano 23, invece, i punti della formazione bianconera che continua a essere invischiata nella lotta per non retrocedere