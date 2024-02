Lo scontro salvezza va alla squadra di Nicola, ancora imbattuto dal suo arrivo in panchina e vittorioso 3-2 contro il Sassuolo. Empoli a +5 sugli avversari terzultimi. Azzurri subito avanti col colpo di testa di capitan Luperto, raddoppia Maleh ma viene annullato per un suo tocco col braccio. Dopo l'intervallo pareggia su rigore Pinamonti, che si riscatta dopo il doppio errore dal dischetto a Bergamo. Altro penalty ma per l’Empoli: non sbaglia Niang. Ferrari pareggia, ma decide Bastoni al 94'

