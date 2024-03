Primo tempo vivace e ricco di "highlights". Subito Pellegrini chiama alla risposta Di Gregorio, poi è Djuric a spaventare la Roma: palo di testa. Al 18' Roma avanti con Cristante (girata in area su assist di Dybala), ma il Var annulla per un fuorigioco di partenza del'argentino. Poi è Birindelli a sfiorare il vantaggio, peccando di egoismo e cercando il diagonale quando poteva servire Dany Mota al centro per un facile tocco. E allora la Roma colpisce. Al 38' Pellegrini fa un numero nello stretto in area e calcia in rete. Passano solo 4' e la coppia Dybala-Lukaku fa 2-0: assist numero 7 per la Joya, gol numero 10 per Big Rom