Subito costretto a un cambio Juric, con Ivan Ilic che è uscito al 9' per un infortunio al ginocchio dopo uno scontro con Biraghi. Problema serio con il calciatore che è uscito in lacrime: c'è l'interessamento della rotula, domani gli esami strumentali. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD