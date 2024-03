Juric ritrova Buongiorno al centro della difesa, Lazaro non è al meglio ma stringerà i denti. In mezzo pronta la coppia Linetty-Ricci. Italiano senza Martinez Quarta e con bonaventura ancora nella linea dei centrocampisti. Beltran alle spalle di Belotti. Gioca Ikoné e non Sottil. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW . Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dopo il successo contro la Lazio, la Fiorentina affronta una trasferta complicata per continuare a sperare in un posto Champions. Italiano potrebbe mescolare ancora le carte da un punto di vista tattico e Bonaventura sembra destinato ancora al ruolo di centrocampista con Beltran alle spalle di Belotti. Juric ritrova Buongiorno per la difesa anche se Lazaro non è al massimo della condizione ma dovrebbe comunque giocare. In mezzo la coppia Ricci-Linetty. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD.