Termina in parità l'anticipo del sabato sera tra Torino e Fiorentina. Per i granata gara condizionata dall'espulsione di Ricci nel primo tempo: il centrocampista ha rimediato un doppio giallo in 2 minuti. Al 40' gol annullato a Duvan Zapata per fallo in attacco, nella ripresa due grandi interventi di Milinkovic-Savic hanno impedito agli ospiti di passare in vantaggio. Infortunio al ginocchio per Ilic, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 9 minuti