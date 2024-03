Una delle ultime possibilità per la Salernitana di continuare a sperare nella salvezza. La squadra di Liverani deve fare punti nello scontro diretto della Dacia Arena per accorciare una classifica che vede i campani relegati all'ultimo posto. Torna Manolas a disposizione, cìè anche un'ipotesi Dia dal 1'. L'Udinese, dal canto suo, ha bisogno di punti per allontanare la zona pericolosa. Cioffi deve risistemare la difesa data l'assenza per squalifica di Kristensen. Ebosele e Kamara favoriti per le corsie esterne. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15