Pareggiano 1-1 Udinese e Salernitana nel match salvezza del Bluenergy Stadium. Qualche rimpianto in più per i campani che passano in vantaggio al 10' con un gran gol di Tchaouna e giocano poi buona parte della ripresa in superiorità numerica per via dell'espulsione di Ebosele. Di Kamara, in rovesciata, il gol dell'1-1 nel recupero del primo tempo. Da segnalare anche il palo dello stesso Tchaouna nel secondo tempo e l'occasioe di Candreva a tempo quasi scaduto. Granata che restano ultimi

