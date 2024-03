Si ferma a 10 la striscia di vittorie consecutive dei nerazzurri, raggiunti all'81' dalla squadra di Calzona. Inter in vetta a +14 sul Milan a 9 giornate dalla fine del campionato. Chance in avvio per Darmian e Lautaro, fermati dall'ottimo Meret. La sblocca prima dell'intervallo Darmian, servito da Bastoni. Ancora Meret si oppone a Lautaro e Dimarco. Decisivo nel finale l'ex Juan Jesus, che fa 1-1 di testa

