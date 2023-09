Gasperini punta su De Ketelaere in tandem con Scamacca in avanti. Uno tra Pasalic e Ederson resterà fuori ma il secondo è favorito per una maglia da titolare. Palladino deve sciogliere il solito dubbio in avanti tra Mota e Maric. Birindelli preferito a Kyriakopoulos con Ciurria a sinistra. Confermato Colpani. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD