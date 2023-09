Secondo big match di giornata: al "Maradona" il Napoli ospita la Lazio. Garcia ripropone Kvaratskhelia dal 1' nel tridente con Politano e Osimhen. Titolare anche Anguissa, in difesa c'è Olivera. Sarri sceglie Kamada nei tre di centrocampo, in avanti Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Padroni di casa pericolosi nel primo quarto di gara con almeno un paio di occasioni per Kvara e Osimhen. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

