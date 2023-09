Una battuta d'arresto casuale quella di Frosinone per l'Atalanta. Lo dimostra la vittoria convincente sul Monza per 3-0. L'Atalanta costruisce il successo nella seocnda metà del primo tempo: segnano Ederson e Scamacca, di testa. Nella ripresa, la reazione del Monza non è efficace e l'Atalanta segna ancora: Scamacca controlla e tira da fuori area per il 3-0. A risultato acquisito la squadra di Gasperini controlla senza grossi problemi