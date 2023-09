Empoli-Juventus 0-2: video, gol e highlights

Un gol per tempo e la Juventus supera l'Empoli al Castellani. Sblocca il risultato Danilo, che al 24' risolve una mischia dopo un corner e batte con il destro il portiere avversario. Grande chance per il raddoppio, ma Vlahovic dal dischetto si fa ipnotizzare da Berisha. Nella ripresa entra Pogba, che va anche in gol: rete annullata per fuorigioco di Vlahovic. Nel finale chiude i conti Chiesa, che supera Berisha in uscita e segna a porta vota. Juve terza con 7 punti, Empoli ultimo a quota 0