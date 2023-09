Fase di riscaldamento per le due squadre al Via del Mare. Gli ospiti si affidano a Botheim in attacco, dopo l'esclusione di Dia spiegata così dal direttore sportivo De Sanctis pochi giorni fa in conferenza stampa: "Non è stato convocato perché, per atteggiamenti, ha dimostrato di non essere pronto per giocare. Siamo attesi da una battaglia e ci serve gente che possa battagliare con noi. In questo caso, abbiamo notato atteggiamenti che vanno in direzione opposta".