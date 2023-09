Inizio da sogno per i giallorossi che dopo tre giornate si ritrovano a 7 punti in classifica: dopo il successo contro la Lazio e il pareggio di Firenze, contro la Salernitana arrivano i 3 punti grazie al 2-0 firmato da Krstovic e Strefezza su calcio di rigore. Per gli ospiti, un palo nella ripresa con Cabral: Salernitana ancora a secco di vittorie