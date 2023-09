La Lazio vince a Napoli per la seconda volta in sei mesi e muove la sua classifica dopo le due sconfitte nelle prime giornate. Uno straordinario colpo di tacco di Luis Alberto apre le marcature, ma Zielinski rimedia subito per i suoi con un destro sporcato da Romagnoli. Al 52' Kamada trova il suo primo gol in Serie A (sul secondo assist di giornata di Felipe Anderson) con un bel diagonale mancino e regala tre punti ai biancocelesti