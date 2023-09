Dopo il ko rimediato a Frosinone, l'Atalanta vuole riprendere il cammino davanti ai propri tifosi. Al Gewiss arriva un avversario ostico come il Monza. Gasp manda in campo De Ketelaere dal 1' in coppia con Scamacca. Gioca Ederson. Palladino sceglie ancora Mota e non Maric. Confermati Birindelli e Colpani. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

NAPOLI-LAZIO LIVE