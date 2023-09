Dionisi manda in campo Berardi per togliere lo '0' in classifica. Pinamonti sarà il riferimento più avanzato mentre Boloca è favorito su Thorstvedt per sostituire Maxime Lopez. Baroni ha molte possibilità di scelta, Folorunsho prova a resistere all'agguerrita concorrenza di trequartisti mentre in avanti ballottaggio tra Djuric e Bonazzoli. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 18.30

Una partenza così, con due successi in altrettante gare di campionat o, forse non lo immaginava lo stesso Baroni. Tant'è che il Verona vuole continuare a stupire in questo avvio e guadagnare più punti possibili per non ritrovarsi nella stessa situazione della scorsa stagione, costretto a una rincorsa quasi miracolosa che ha poi portato alla salvezza. Baroni ha tante frecce nell'arco da poter utilizzare, molte soluzioni per continuare a rendere imprevedibile la sua squadra. Situazione opposta, invece, in casa Sassuolo dove Dionisi deve togliere lo '0' dalla classifica dopo le due sconfitte consecutive. Per questo, l'allenatore dei neroverdi si affida a Berardi finalmente in campo nel trio di trequartisti alle spalle del riferimento più avanzato che sarà Pinamonti . Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 18.30.

Sassuolo, Berardi in pole per togliere lo zero

Zero punti e zero gol segnati in 180 minuti. Partenza difficile per la squadra di Alessio Dionisi che oggi potrebbe rilanciare dal primo minuto Domenico Berardi. Tenuto fuori contro il Napoli, l’esterno azzurro non dovrebbe avere impedimenti contro il Verona. Squalificato Maxime Lopez (per due giornate), si libera quindi una casella a centrocampo. In vantaggio pare esserci Boloca su Thorstvedt. I neroverdi torneranno presumibilmente al 4-2-3-1: in difesa va verso la conferma la coppa Erlic-Tressoldi

Davanti il riferimento offensivo sarà sempre Pinamonti. La situazione di alcuni trequartisti d’attacco impone quasi una scelta obbligata. Detto del ritorno di Berardi, Laurientè e Bajrami sono gli indiziati principali per completare il pacchetto alle spalle della punta. Attenzione però a Racic che può giocare sia in mezzo che come trequartista.



SASSUOLO (4-2-3-1), la probabile formazione: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, M. Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi.