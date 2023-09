Dopo le ultime operazioni di mercato, Di Francesco ha ampia scelta e Barrenechea e Gelli sembrano destinati a una maglia da titolare cosi come Harroui. Stesso discorso per Sottil che deve decidere ancora gli esterni. In attacco appare scontata la coppia Thauvin-Lucca. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile sul canale 215 del telecomando Sky alle 18.30

La vittoria contro-pronostico sull'Atalanta ha generato grande entusiasmo a Frosinone. La squadra di Di Francesco ha mostrato un bel gioco nelle prime due di campionato e vuole dare continuità a prestazioni e risultati. Il Frosinone, va a Udine con l'intento di raccogliere un risultato positivo e dopo gli ultimi innesti l'allenatore del Frosinone ha ampia scelta. Dopo il pareggio di Salerno, l'Udinese va a caccia della prima vittoria in campionato . Anche per Sottil c'è il problema delle scelte soprattutto sulle corsie laterali, mentre in attacco appare scontata la conferma del tandem Thauvin-Lucca . Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile sul canale 215 del telecomando Sky alle 18.30.

Sottil si era detto soddisfatto della gara contro la Salernitana. Possibile quindi che il tecnico riproponga quasi tutta la formazione vista settimana scorsa. Il "quasi" riguarda soprattutto le corsie esterne di centrocampo che forse devono ancora accoppiarsi al meglio. Ebosele è in leggero vantaggio su Joao Ferreira. Sull’altro versante c’è Kamara in pole ma la concorrenza non manca. Attacco affidato al duo Thauvin-Lucca. Nel trio difensivo non dovrebbero esserci sorprese con Kabasele ancora titolare dal primo minuto con Perez e Bijol.

Frosinone, ampia scelta per Di Francesco

E’ arrivata la prima vittoria stagionale e ovviamente l’intento è quello di proseguire con punti e gioco. Il mercato, nella sua fase finale, ha regalato nuovi giocatori e non è escluso che Di Francesco possa lanciarne qualcuno già da subito. In difesa non dovremmo vedere novità sostanziali, in mediana ci sono un paio di candidature ma con uno tra Gelli e Barrenechea potrebbe perdere il posto da titolare. Risolto il picccolo dubbio anche in porta con Turati: Cerofolini aveva ben figurato ma Turati torna dall'inizio. In attacco chiaramente le scelte possono risultare un po’ più complicate visti gli ultimi arrivi. Certo è che la pausa darà una mano per trovare la giusta alchimia tra tutti gli elementi. Harroui si dovrebbe rivedere nel tridente d’attacco dove Baez non è così sicuro del posto.

FROSINONE (4-3-3), la probabile formazione: Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea; Baez, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco