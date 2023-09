Serie A

Il Milan si conferma capolista a punteggio pieno all'Olimpico. Terza vittoria in tre partite per i rossoneri di Pioli. Giallorossi con un solo punto dopo tre partite. Primi punti in campionato per il Sassuolo grazie al grande ritorno di Berardi: doppietta e primo passo falso inflitto all'Hellas Verona. Prima vittoria invece per il Bologna contro il Cagliari, mentre l'Udinese non va oltre il pareggio casalingo contro il Frosinone