Genoa e Frosinone pareggiano 1-1 a Marassi. Al vantaggio dei padroni di casa con un rigore di Gudmundsson al 30' replica Reinier al 36'. Qualche problemino per Gilardino, costretto a cambiare due giocatori nella ripresa: trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Retegui. Risentimento ai flessori della coscia sinistra per Malinovskyi. Per entrambi seguiranno accertamenti nei prossimi giorni. Il Genoa è a quota 35 punti, il Frosinone a 25

