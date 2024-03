La sfida del Franchi chiude il sabato della 30^di campionato. La Fiorentina va a caccia di punti per l'Europa, il Milan, invece, deve difendere il secondo posto. Chukwueze vince il ballottaggio con Pulisic. Florenzi a sinistra al posto dell'assente Theo. Nico Gonzalez non ce la fa, gioca Ikoné. A centrocampo Duncan con Mandragora. Diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW