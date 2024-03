Sono ben nove i clean sheet del Torino in match casalinghi in questo campionato, record al pari di Inter e Bologna; in più, nessuna formazione ha subito meno reti dei granata in partite interne nella Serie A 2023/24: otto, come Inter, Milan e Bologna. I piemontesi potrebbero raggiungere quest’anno il loro record di clean sheet casalinghi (10) in una stagione di Serie A, registrato otto volte, l’ultima nel 1994/95.