Dopo il successo sulla Lazio in Coppa Italia Allegri torna a sorridere anche in campionato: Fiorentina battuta 1-0 grazie al gol di Gatti, quarto centro personale in campionato. Tre i gol annullati alla Juve nel primo tempo, tutti per fuorigioco. Nel finale decisivo Szczesny con due grandi interventi. Allegri allunga su Bologna e Atalanta e mantiene il distacco sulla Roma. Resta decimo Italiano

