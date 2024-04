Un gol di Mancini regala il derby alla Roma di De Rossi. In avvio grande chance per Immobile, che spreca; poco prima dell’intervallo giallorossi avanti con Mancini che svetta di testa su corner di Dybala. Nella ripresa palo di El Shaarawy e gol annullato per fuorigioco a Kamada. Delude ancora Immobile, sostituito all’intervallo; torna in campo Abraham, al rientro dopo il lungo infortunio

CLASSIFICA - PAGELLE