Il Sassuolo ha perso le ultime sette trasferte di campionato, già sua striscia negativa record fuori casa in Serie A. In più, in queste sette trasferte non sono riusciti a trovare il gol ben sei volte, tra cui le tre più recenti – i neroverdi non hanno mai registrato quattro match fuori casa di fila senza segnare nel massimo campionato.