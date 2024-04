Grazie al pareggio in rimonta conquistato al Gewiss contro l'Atalanta, il Verona esce dalla zona retrocessione e stacca di un punto il Frosinone. La squadra di Gasperini spreca una grande occasione: va in vantaggio 2-0 in 18' nel primo tempo (Scamacca e Ederson), domnina ma nella ripresa stacca la spina e si fa recuperare dall'Hellas. Per la squadra di Baroni segnano Lazovic e Noslin. Nel finale Montipò salva il risultato per gli ospiti

