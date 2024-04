L'allenatore dell'Atalanta commenta il pareggio casalingo contro il Verona: "Non c'è stato un calo fisico, quest'anno abbiamo compromesso alcune gare in pochi minuti. Per noi era una gara fondamentale ma non è facile essere al top mentalmente giocando così tanto. Non rinunciamo a nessuna competizione ma delle volte penso che i miei giocatori sono degli highlander". Sul Liverpool: "Bisogna fare attenzione perché oggi il Verona ce ne ha fatti due in 4'"

Gian Piero Gasperini commenta con grande lucidità e onestà il pareggio casalingo contro il Verona capace di rimontare due reti e strappare un punto al Gewiss: "Penso sia stata una bella partita anche se c'è il rammarico di non averla vinta e aver gettato l'opportunità di giocarci un'Europa più prestigiosa ma il Verona ha giocato una bella gara - dice - La rimonta? Non penso sia stato un calo fisico perché anche nel finale abbiamo avuto occasioni, in questo campionato abbiamo fatto molto bene in alcune partite ma altre le abbiamo compromesse in pochi minuti". Nessuna distrazione dalla gara di ritorno con il Liverpool: "Oggi era una gara importante, non pensavamo al Liverpool, perché per noi era una partita fondamentale, poi giovedì ci sarà un'altra competizione e mercoledì l'altro un'altra ancora, in questo campionato abbiamo sciupato qualche gara di troppo". Non è facile rendere al massimo in così tante competizioni: "I vantaggi sono tanti di giocare le competizioni europee ma qualche svantaggio c'è soprattutto nel tentativo di mantenere la condizione psico-fisica al meglio. Stasera il Verona ha avuto una grande reazione e dunque le gare sono sempre molto difficili, lo abbiamo visto anche con i risultati di questa giornata. Non è un problema solo dell'Atalanta".