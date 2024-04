Solo il Frosinone (quattro) ha ottenuto meno punti del Cagliari in trasferta (sette) in questa Serie A (1 vittoria, 4 pareggi, 10 sconfitte); tuttavia, la formazione sarda ha subito 0.7 reti in media nelle ultime tre gare fuori casa in campionato, dopo che aveva concesso 2.0 gol in media nelle prime 12 trasferte in questo torneo.