Finisce 2-2 tra Inter e Cagliari. Il migliore in campo è Viola, che entra e segna il gol del pari: bene anche Obert, poi l'altro autore del gol Shomurodov, Luvumbo e Scuffet. Nell'Inter Thuram, Sanchez e Barella meglio di tutti gli altri: unica insufficienza per Mkhitaryan. Le pagelle del telecronista di Sky Sport per questa partita: tutti i voti di Daniele Barone

