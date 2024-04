La squadra di Gotti ritrova la vittoria al Via del Mare, portandosi a +4 in classifica sull'Empoli e a +6 sul terzultimo posto. I salentini hanno provato a sbloccarla sfruttando le situazioni da fermo, mentre i ragazzi di Nicola sono stati poco incisivi in attacco: all'89' è arrivata la rete decisiva, con il recupero palla del neo-entrato Pierotti e il gol a porta vuota di Sansone

